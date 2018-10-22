فيديو من كواليس برنامج الفنان أحمد حلمي الجديد

أماني الغامدي(صدى):

كشف الفنان أحمد حلمي عن خطوته العملية المقبلة عبر مقطع فيديو مصغر نشره بحسابه على موقع انستجرام، بيّن من خلالها جزءا من كواليس البرنامج الجديد الذي سيقدمه بعنوان ” نجوم صغار “.

ولم يحدد حلمي موعد انطلاق وعرض البرنامج الجديد، مكتفيا بعرض لمحة من الأستوديو الرئيسي الذي تصور فيه حلقات البرنامج.

ويأتي هذا البرنامج كإضافة جديدة لأعمال النجم أحمد حلمي الموجهة للأطفال والتي يحرص على تقديمها على فترات، على غرار برامجه السابقة التي يعد أشهرها لعب عيال، ومن سيربح البونبون التي حظيت في وقت سابق بجماهيرية كبيرة من جميع الفئات السنية.