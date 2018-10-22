جراحة ناجحة لاستئصال ورم ليفي لمريضة مع المحافظة على رحمها

الأحساء(صدى):

أنهى فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بالأحساء معاناة مريضة مع ورم ليفي بلغ حجمه 10*10 سم، فيما تم المحافظة على الرحم، دون أي مُضاعفات أو مشاكل صحية.

وكانت المريضة تشكو من انتفاخ في البطن، ونزيف مهبلي مستمر، وبعد إجراء التشخيص اللازم تأكد وجود ورم ليفي في الرابط العريض للرحم، الذي يعد من أصعب أنواع الأورام الليفية بالرحم، وقد أجرى الفريق الطبي عملية استئصال الورم الليفي من المريضة بنجاح مع المحافظة على رحمها دون أي إصابة للأحشاء، وسمح للمريضة مغادرة المستشفى بعد استقرار وضعها الصحي – ولله الحمد -.

يذكر أن مستشفى الولادة والأطفال يعـد من المنشآت الصحية المتخصصة بمحافظة الأحساء، ويقدم خدمات صحية متكاملة بجودة عالية في مجال الولادة وأمراض النساء والأطفال، وقد نجح بفضل الله ثم وجود الكفاءات الطبية المتميزة وتطور نوعية الأجهزة الطبية المتوفرة فيه من إجراء العديد من العمليات الجراحية الصعبة بنجاح، التي تسجل ضمن سلسلة إنجازات المستشفى.

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة “الطوارئ والعناية المركزة”، حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.