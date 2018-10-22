حقوق المعاق للتوظيف يوقع عددا من الاتفاقيات بتقديم خصم 50 % لذوي الاحتياجات الخاصة

محمد السعران(صدى):

وقع برنامج حقوق المعاق للتوظيف اتفاقيات مع عدد من المراكز من ضمنها مركز صن رايز كلينك بالخبر بتقديم خصم خاص بنسبة 50 % لذوي الاحتياجات الخاصة يشمل جميع الخدمات و عيادات الجمال الشامل الطبي خصم بنسبة 50 % لذوي الإعاقة وذويهم.

وقالت دلال العواد مدير عام برنامج حقوق المعاق بالمنطقة الشرقيه أن البرنامج حريص كل الحرص على عمل تسهيلات لذوي الإعاقة في جميع القطاعات منها الصحية ووكلاء السفر والسياحة ؛ لذلك حرصنا على توقيع عدد من الاتفاقيات التي تخدم ذوي الإعاقة وتلتزم الجهات الموقع معها بوضع تخفيض لهذه الفئه الغالية علينا جميعا.

وأكدت العواد أن البرنامج فكرتة الأساسية هي توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة فى القطاع الخاص وحفظ حقوقهم ومتابعتهم بعد العمل. وأضافت بقولها ما نقوم به من اتفاقيات ماهو إلا تسهيل لذوي الإعاقة خدمتهم بجميع القطاعات.

من جانبها أوضحت هياء المدرع مدير التطوير والتدريب في حقوق المعاق للتوظيف أن الاتفاقيات تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة ومن ضمن البرامج والمشاركة بالمسؤولية الاجتماعيه تم وضع آليه لتوقيع الاتفاقيات مع مراكز ومستشفيات وفنادق لتقديم خصومات لذوي الاحتياجات الخاصة ليساعدهم ذلك في تكاليف العلاج والسكن اثناء التنقل من مدينة إلى مدينة. وقالت بأن حقوق المعاق حريص جدا بكل مايهم ذوي الاعاقه و كل مافيه مصلحه لهم .

من جانبه قال الحارث المطيري صاحب مركز صن رايز إنطلاقا من مسئوليتنا الاجتماعية ودورنا الانساني تجاه شريحة من المجتمع غالية علينا جميعا نتشرف في عيادات صن رايز كلينك بالخبر في تقديم خصم خاص وقدرة ٥٠% لذوي الاحتياجات الخاصة يشمل جميع الخدمات الموضحة في الجدول المرفق .

مشيدا بالدور البارز الإنساني الذي يقوم به حقوق المعاق ؛ وقال نأمل أن نوفق سويا في تقديم خدمة مرضية ونافعة لجميع الأطراف.

من جانبه قال مشعان العتيبي المدير العام لعيادات الجمال الشامل الطبي بأنه تم تقديم خصم 50 % لذوي العاقة وذويهم مساهمة معنا لتسهيل لذوي العاقة والمساهمة في مساعدتهم والمسؤولية الاجتماعية لدعم ذوي الإعاقة ودعم حقوق معاق التوظيف بِما يقوموا به من خدمات وجهود قيمة لذوي الاعاقة .