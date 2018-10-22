الحكم بحبس 5 طالبات بسبب إحتجات سلمية ضد الغلاء بإيران

طهران(صدى):

أثار قرار المحكمة الإيرانية أمس الأحد، بالسجن ضد 5 طالبات في طهران على خلفية احتجاجهن ضد الغلاء وسوء الأحوال المعيشية غضب على المستوى الشعبي وعلى صعيد الحقوقيين .

وأكد مركز الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران أن الفتيات لا زلن طالبات وهن : صبا كرد أفشاري ” 19 عاما ” ، وياسمين آرياني ” 23 عامًا “، ونيلوفر همافر، ومجده رجبي، وآذر حيدري، وتم نقلهن إلى سجن إيفين بعد إصدار الأحكام عليهن من ستة أشهر إلى عامل كامل.

وأضاف تقرير المركز أن مجده رجبي، ونيلوفر همافر، حكم عليهما بستة أشهر، في حين أصدرت المحكمة ضد ياسمين آرياني، وآذر حيدري، وصبا كرد أفشاري، قرار بالسجن عامًا كاملا.

من ناحية أخرى تفاعل رواد موقع والدة صبا عبر ” إنستجرام” مع والدة صبا التي نشرت مقطع فيديو انتقدت فيه بشدة الرئيس الإيراني حسن روحاني، وأخبرت أن المحكمة قررت سجن بنتها عامًا كاملا بسبب الاحتجاج السلمي ضد الغلاء فقط .

جدير بالذكر أن الفتيات شاركن في احتجاجات ضد الغلاء في طهران أمام حديقة الطلاب، في يوم الثاني من أغسطس الماضي .