فحص 483 سيدة بالجوف ضمن حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي

سكاكا(صدى):

أجرت 483 سيدة بمنطقة الجوف كشفاً مبكراً عن سرطان الثدي عبر أجهزة الماموغرام ،يمثلن الفئة العمرية المستهدفة 69 – 40 عاماً, فيما استفادة 9205 سيدات من البرامج التوعوية منذ بداية الحملة التي انطلقت شهر أكتوبر الجاري .

وبينت صحة الجوف، أن الحملة انطلقت في قطاعاتها ومستشفياتها، وقامت بتنظيم معارض توعوية في عدد من الأسواق التجارية والأماكن العامة ووزعت أكثر من 30 ألف مطبوعة للتوعية, ونظمت معرضاً توعوياً في ملتقى ” نبض شباب الجوف ” تضمن عيادة خارجية للكشف على السيدات، وآخر في الكلية التقنية للبنات .

وأشارت إلى أنها وجهت جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية باستقبال الراغبات بالفحص المبكر وإحالتهن إلى المستشفيات للاطمئنان على صحتهن .

وأكدت صحة الجوف أن الحملة التوعوية هدفت إلى تشجيع السيدات على إجراء فحص الماموجرام الآمن من سن الأربعين والمحافظة على إجراء الفحص بشكل دوري كل (12) شهر أو (24) شهر، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول جهاز الماموجرام الآمن الذي يستطيع بفاعلية في اكتشاف الأورام بالثدي قبل ظهور أي أعراض ولا يستغرق سوى دقائق لإجراء الفحص والحصول على النتيجة.