الجوازات تدعو المقيمين إلى تسجيل ” بصماتهم ” تفاديا لإيقاف سجلاتهم

الرياض(صدى):

دعت المديرية العامة للجوازات جميع المقيمين الذين لم يسجلوا خصائصهم الحيوية ” البصمة ” إلى سرعة مراجعة إدارات الجوازات وتسجيل بصماتهم في النظام الآلي لهم ولمرافقيهم ” من ست سنوات فما فوق ” ، تفادياً لإيقاف سجلاتهم في الحاسب الآلي، وذلك للاستفادة من خدمات الجوازات المتعددة.

وأكدت المديرية العامة للجوازات أنه سيتم إيقاف سجلات الوافدين المقيمين في المملكة الذين لم يقوموا بتسجيل خصائصهم الحيوية ” البصمة ” في النظام الآلي ولن يتم تنفيذ أي إجراء لهم في سجلاتهم بالحاسب الآلي دون وجود بصماتهم.

وأوضحت الجوازات أنه تم تجهيز مواقع لتسجيل بصمات المقيمين في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ودعمها بالأجهزة المتطورة والكوادر البشرية المؤهلة لضمان الدقة والسرعة في إنهاء الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات ويمكن الاطلاع على مواقع تسجيل الخصائص الحيوية ” البصمة ” من خلال زيارة الموقع الرسمي للجوازات: هنا.

كما خصصت المديرية العامة للجوازات بريداً للتواصل الإلكتروني: [email protected] للرد على جميع الاستفسارات واستقبال الآراء والمقترحات.