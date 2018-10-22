زاكيروني يرشح 6 لاعبين لتعويض غياب ” عموري ” في كأس آسيا

ماجد محمد(صدى):

أصبح مدرب المنتخب الإماراتي ألبيرتو زاكيروني مطالبا بالبحث عن حل سريع، وتجهيز لاعب بديل لتعويض غياب عمر عبدالرحمن، في حال غيابه رسمياً عن المشاركة في كأس آسيا، حيث إن البطولة يتبقى على انطلاقها أقل من ثلاثة أشهر

وتصدّر لاعب الجزيرة الشاب، خلفان مبارك، قائمة أبرز اللاعبين القادرين على القيام بدور عمر عبدالرحمن مع المنتخب الوطني، حيث أنه يقدم أروع مستوياته مع «فخر أبوظبي» في الموسم الحالي.

ويظل اللاعب المخضرم قائد الوحدة والمنتخب الوطني، إسماعيل مطر، من أبرز الأسماء القادرة على القيام بدور صانع الألعاب، وذلك من خلال خبرته الكبيرة مع «الأبيض»، إلى جانب ظهوره بمستوى رائع في الموسم الحالي، ومع المنتخب في المباريات الودية.

أما ثالث الحلول المتاحة أمام المدرب زاكيروني، فيبرز اسم شقيق عمر عبدالرحمن، لاعب وسط العين محمد عبدالرحمن، الذي يقوم في الوقت الحالي بالدور الذي كان يقوم به «عموري» مع البنفسج.

ولا يختلف الوضع بالنسبة إلى لاعب العين، ريان يسلم، الذي يعد من أبرز المواهب الشابة في الكرة الإماراتية، بعدما أثبت وجوده مع «الزعيم» الموسم الماضي.

في المقابل، يبرز اسمان كحلين بديلين بالنسبة للجهاز الفني، وذلك وفقاً لمردودهما في الفترة المقبلة بدوري الخليج العربي، وهما ثنائي النصر، محمد العكبري وجاسم يعقوب، حيث يعد العكبري من أبرز صفقات «العميد» في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.