” منتدى العمري الثقافي ” .. يستضيف ندوة لـ ” للحمدان ” .. السبت المقبل

سعيد العجل(صدى):

يستضيف ” منتدى العُمري الثقافي ” ،الأستاذ الدكتور/عبدالله بن محمد بن عبدالله الحمدان،عضو هيئة التدريس بكلية علوم الأغذية الزراعية،والمشرف على كرسي تقنيات وتصنيع التمور بجامعة الملك سعود بالرياض ، في لقاء بعنوان: (اقتصاديات وتقنيات تصنيع وتسويق التمور في المملكة)، وذلك مساء يوم السبت السابع عشر من شهر صفر ١٤٤٠هـ، الموافق للسادس والعشرين من أكتوبر 2018م؛ بعد صلاة العشاء مباشرةً، في مقر المنتدى بحي الفلاح بمدينة الرياض.

ودعا الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري – راعي المنتدى – الجميع المشاركة والحضور لهذه الأمسية الثقافية، التي تأتي في إطار البرامج الثقافية المتنوّعة واللقاءات العلمية التي دأب ” منتدى العُمري الثقافي ” ، على تنظيمها؛ بمشاركة كوكبة من المفكّرين والمختصّين والأكاديميين والمثقفين والإعلاميين والاقتصاديين ورجال الأعمال في عددٍ من الموضوعات الشرعية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية وغيرها.

ويقوم المنتدى ببثّ برامجه عبر موقع البثّ الإسلامي: هنا، وعلى الأجهزة الذكيّة هنا.