” التعليم ” توجه بإعادة العلاوة السنوية لجميع منسوبيها
وجهت وزارة التعليم جميع قطاعاتها، بإعادة العلاوة السنوية لجميع منسوبيها بوضعها وإجراءاتها السابقة نفسها.
حيث أصدر نائب وزير التعليم برقية وجهها لجميع الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وقطاعات الوزارة ” التعليم العام والتعليم الجامعي ” ، وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات والملحقيات الثقافية.
وعن ما تضمنته البرقية، فقد تضمنت خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء، بشأن الموافقة على إعادة صرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة نفسها.
العالمي[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 3 ساعات
من اي شهر راح تكون موجوده في الراتب
افيدونا بارك الله فيكم
هل من الراتب القادم ام اللي بعده
جزالكم الله خير يااهلل العلم
باسم[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 2 ساعتين
الخبر ناقص ..
اعادة علاوة 1438 و صرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة نفسها.
ناهض[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
هل الامر الملكي محدد بصرف العلاوة لسنة واحدة ام على طول؟
ابو منار[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 1 ساعة
يكون في راتب السنة الميلادية الجديدة
يعني في27/1/2019