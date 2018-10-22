” التعليم ” توجه بإعادة العلاوة السنوية لجميع منسوبيها

نايف السالم(صدى):

وجهت وزارة التعليم جميع قطاعاتها، بإعادة العلاوة السنوية لجميع منسوبيها بوضعها وإجراءاتها السابقة نفسها.

حيث أصدر نائب وزير التعليم برقية وجهها لجميع الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وقطاعات الوزارة ” التعليم العام والتعليم الجامعي ” ، وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات والملحقيات الثقافية.

وعن ما تضمنته البرقية، فقد تضمنت خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء، بشأن الموافقة على إعادة صرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة نفسها.