اختبار العذرية للمغربيات المقبلات على الزواج يثير جدلا
دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية إلى حظر “ اختبار العذرية ” للفتيات المغربيات المقبلات على الزواج بالمملكة، مما أثار جدلًا واسعًا وحالة تجاذب بين مؤيدي الدعوة ومعارضيها.
وأكد تقرير لمجلس حقوق الإنسان أن اختبار العذرية انتهاك صريح لحقوق الإنسان، ويمكن أن يؤدي إلى نتائج وخيمة على صحة جسم المرأة.
وأيد نشطاء حظر اختبار العذرية، وقالوا إن على الأطباء احترام رغبة الفتاة المغربية في نيل شهادة العذرية قبل الزواج من عدمه، وأن عدم الكشف عن العذرية حرية شخصية، لا يتعين للأطباء المساس بها.
بينما عارض البعض دعوة حظر اختبار العذرية بالمملكة، قائلين إنها خطوة صريحة لتمييع الزواج وتشجيع الانحلال الأخلاقي في البلاد.
وفي هذا السياق، قال أحمد راكز، المحامي والحقوقي المغربي، إن استمرار فحص العذرية قبل الزواج يعد إهانة كبيرة في حق المرأة ويعكس الطابع الذكوري الذي يطغى على المجتمع المغربي.
صنيان[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ 55 دقيقة
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,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4738 ] نشر منذ 36 دقيقة
هذه من الامور التي يتوجب فيها الستر وترقى الى الامور الشخصيه المحضه-الا اذا وجد سبب للكشف حال جريمه او يكون بإختيار وارادة الفتاه الشخصيه –
وللحق يوجد هناك من يجدها زوجها ليست بكراُ وينتهي الموضوع بالستر واذا توجب الطلاق يكون بعد مده من الزمن وإختلاق عذر غير العذريه-
إما ان تعطى شهاده قبل الزواج ففيها صعوبه وقد ترقى لدرجه الفضيحه-
والله امر بالستر وكذلك رسوله-
وان كان يجب معاقبة المخطي ولكن ليس بهذه الطريقه-
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 484 ] نشر منذ 35 دقيقة
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انتظرتعليق القرني وراع الموتر ..وانا معهم .. هههههههههههه..
العدناني[ عدد التعليقات: 2280 ] نشر منذ 31 دقيقة
ما يجوز فضح بنات الناس
واللي بيتزوج يدور بنت حلال معروف هلها
والمغرب يوم تحرروا يستاهلوا ما جاهم من بلاء