حرس الحدود بالمدينة ينقذ بحارا فلبينيا تعرض لوعكة صحية

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد بحري ركن / ساهر بن محمد الحربي ، بأنّه وفي إطار تنفيذ مهام حرس الحدود في العمليات الإنسانية للبحث والإنقاذ، فقد تمكّنت الدوريات البحرية بقيادة حرس الحدود السعودي في منطقة المدينة المنورة، يوم الأحد (الموافق ١٢ /٢/ ١٤٤٠ هـ) من إخلاء بحاراً فلبيني الجنسية يبلغ من العمر (٢٥) عاما من سفينة تجارية في عرض البحر ، وذلك نتيجة تعرضه لحالة مرضية طارئة.

وبين العقيد الحربي أن “مركز تنسيق البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة (JMRCC) بقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة تلقى بلاغاً عن طريق الاتصال الهاتفي يفيد بتعرض أحد أفراد طاقم سفينة تجارية بالمياه الدوليه لحالة مرضية طارئة تستدعي إخلاءه بصفة عاجلة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث تم على الفور تحديد موقع السفينة، وربط المختصين بها هاتفياً مع الجهات ذات العلاقة بالخدمات الطبية الطارئة بمحافظة جدة للحصول على الإرشادات الطبية العاجلة ، ومباشرة مهام إخلائه من السفينة ، ونقله الى المستشفى . وقد تم إنهاء الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات واستمرار إبحار السفينة لوجهتها المقصودة “.