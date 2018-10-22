3 مكونات طبيعية لتسكين ألم المفاصل

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

يٌعد ألم المفاصل الناتج عن التهابها، من أسوأ اللآلام التي قد يصاب بها الرجال أو النساء، وإن كانت النساء أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض، الذي لا تجدي معه مختلف المسكنات.

ويشير محمد سلام خبير التغذية ، أن الطبيعة زاخرة بالعديد من المواد، التي لها مفعول قوي ومذهل في تسكين آلام المفاصل، وهو ما يستعرضه في السطور التالية.

زيت القرفة

يمكن خلط ملعقة كبيرة من العسل ونصف ملعقة صغيرة من زيت القرفة في كوب من الماء الدافئ، وشربه على الريق في الصباح.

ويكرر ذلك لعدة أيام، للحصول على نتائج فعالة.

كذلك يمكن عمل عجينة من العسل ومسحوق القرفة، ويتم تدليك مكان الألم بها.

الملح الإنجليزي

يوضع 1/2 كوب من الماء الدافئ على كمية متساوية من عصير الليمون الطازج والملح الإنجليزي، وتؤخذ منه ملعقة واحدة في الصباح والليل.

كما يمكن مزج 3-4 أكواب من الملح الإنجليزي في مياه الحمام الساخن، والجلوس فيها، فهذا الحمام يقضي تماما على آلام التهاب المفاصل.

بذور الكتان

يتناول المريض ملعقة كبيرة من بذور الكتان، من 2-3 مرات في اليوم، كما يمكن إضافتها لعصير الفواكه.