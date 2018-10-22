” جزائية مكة ” تحدد مصير رئيس بلدية اتهم باستغلال نفوذه لاستخراج تصاريح استثنائية

نايف السالم(صدى):

قررت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، تبرئة رئيس بلدية من تهمة استغلال النفوذ الوظيفي، لاستخراج تصاريح استثنائية للبناء.

وكان مواطن قد رفع دعوى قضائية يتهم رئيس بلدية بأنه عرض عليه أراض بسعر مميز ووعده بإمكانية جلب قطع أخرى بسعر مميز أيضا في أحد أحياء مكة، وتعود ملكيتها لزوج شقيقة رئيس البلدية، مقابل استخراج رخص بناء بزيادة عدد الأدوار من 5 إلى 15 دورًا.

وبين المدعي أنه بعد إتمامهما عمليات البيع والشراء السابقة وصولا لإصدار تصاريح الأراضي بدأ رئيس البلدية في مماطلته لاستخراج قطع الأراضي رغم استلامه لدفعتين من المبلغ المتفق عليه.

وأوضح أنه تفاجأ بعد مراجعته لأمانة العاصمة المقدسة أن الأراضي التي اشتراها مستثناة من اشتراطات البناء ويمكن بناء 15 دورا عليها، معتبرًا أن المتهم أوهمه واحتال عليه.