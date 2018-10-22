رئيس الهلال يُلمح للاقتراب من ضم ” كينو “

محمد السعران(صدى):

ألمح رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل، اليوم الأثنين، إلى اقتراب النادي من التوقيع مع البرازيلي كينو.

وكتب بن فيصل في تغريدة له على ” تويتر ” : ” كينو يا كينو قربت ياكينو ” ،في إشارة إلى الاقتراب من ضم لاعب نادي بيراميدز لصفوف الهلال.