رئيس الهلال يُلمح للاقتراب من ضم ” كينو “
ألمح رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل، اليوم الأثنين، إلى اقتراب النادي من التوقيع مع البرازيلي كينو.
وكتب بن فيصل في تغريدة له على ” تويتر ” : ” كينو يا كينو قربت ياكينو ” ،في إشارة إلى الاقتراب من ضم لاعب نادي بيراميدز لصفوف الهلال.
faeiz[ عدد التعليقات: 439 ] نشر منذ 60 دقيقة
أكيد على نفقة آل الشيخ
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏🍎🍏[ عدد التعليقات: 213 ] نشر منذ 36 دقيقة
تضمون كينو والله لوتضمون خط دفاع ريال مدريد وحارسهم الكوستاريكي كايلور وخط وسط ليفربول وخط هجوم برشلونه لن تنالون ماترجون كلشي أنتهى مع أبن الشيخ ونظامه الجديد ولأ تنسون الحكم الاجنبي والفأر اللي مسبب لكم الدوخه والصداع
🍎🍏
ابو صالح[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 34 دقيقة
كينو وعد فيه تركي ال الشيخ انه بيكون في الاتحاد في موعد التسجيل الشتوي ؟؟
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2173 ] نشر منذ 16 دقيقة
كل الصراخ من حرة
المكم الزعيم وسيظل لكم المآ
إذا سار الكبير ما على الصغار سوى النظر