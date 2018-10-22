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بالفيديو.. ضيف الله لفتيات يمارسن الرياضة: ” لو شوفتكن من 20 عاما كنت ارتكبت جريمة “

بالفيديو.. ضيف الله لفتيات يمارسن الرياضة: ” لو شوفتكن من 20 عاما كنت ارتكبت جريمة “
عادل الحربي(صدى):

أكد الشاعر ضيف الله بن سليمان، أنه لو رأى فتيات يمارسن الرياضة قبل 20 عامًا كان من الممكن أن يرتكب جريمة.

وأوضح ضيف الله أنه من الجميل العودة والإقلاع عن تلك الأفكار في عهد الملك سلمان وولي العهد حفظهما الله.

وقال : ” الأمير محمد بن سلمان حلمًا لا نريد أن نستفيق منه ،ولايمكن لأي قوة إجبارنا على التخلي عن هذا الحلم ” .

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 304 ] نشر منذ 9 دقائق

انت متستحي من زينك انت وعشر مرهق في سن الاربعين

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