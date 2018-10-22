بالفيديو.. ضيف الله لفتيات يمارسن الرياضة: ” لو شوفتكن من 20 عاما كنت ارتكبت جريمة “
أكد الشاعر ضيف الله بن سليمان، أنه لو رأى فتيات يمارسن الرياضة قبل 20 عامًا كان من الممكن أن يرتكب جريمة.
وأوضح ضيف الله أنه من الجميل العودة والإقلاع عن تلك الأفكار في عهد الملك سلمان وولي العهد حفظهما الله.
وقال : ” الأمير محمد بن سلمان حلمًا لا نريد أن نستفيق منه ،ولايمكن لأي قوة إجبارنا على التخلي عن هذا الحلم ” .
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الشاعر ضيف الله بن سليمان لفتيات رياضيات في استوديو #اتجاهات
لو كنت شفتكم من 20 عام كنت ارتكبت فيكم جريمة.. الحمد لله انكم اتولدتم في زمن #محمد_بن_سلمان الحلم الذي لا نريد أن نستفيق منه..#خليجية@nadinealbdear pic.twitter.com/LFHrX22TL6
— خليجية (@Khalejiatv) October 21, 2018
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36426 ] نشر منذ 42 دقيقة
طيب ماحددت لنا
الجريمة من إي نوع😉
خالد القيضي[ عدد التعليقات: 304 ] نشر منذ 9 دقائق
انت متستحي من زينك انت وعشر مرهق في سن الاربعين