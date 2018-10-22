بالفيديو.. مواطن يُلقن المحرض فيصل القاسم ودُمى ” الجزيرة ” درساً قاسياً
وجه مواطن يعمل موظفًا بشركة أرامكو، رسالة شديدة اللهجة للإعلامي المحرض فيصل القاسم ،وجميع العاملين بقناة الجزيرة القطرية.
وتحدى المواطن في رسالته الإعلامي المتلون فيصل القاسم، أن يصرخ ولو لمرة واحدة بقول الحق، بدلا من الأكاذيب والسموم التي يبثها يوما بعد يوم هو ومن على شاكلته، في سبيل الهجوم الأعمى ضد المملكة.
وقال المواطن : ” فيصل القاسم وجميع العاملين بالجزيرة ، يطبقون نظرية ” اكذب ثم اكذب حتى يعلق في اذهان الجماهير شيء ” .
واستنكر ما تزعمه قناة الحمدين من احترامًا للرأي والرأي الآخر ، مشيرًا إلى واقعة اعتداء جهاز الأمن القطري على الشاعر محمد بن الذيب العجمي، صاحب قصيدة هجاء حمد بن خليفة.
وتسائل : ” أين الجزيرة من قضية محمد بن الذيب، أين الديمقراطية التي تزعمونها ” .
كما أشار المواطن إلى واقعة مقتل بطل كمال الأجسام السوداني ، المعروف بـ ” جيقي ” ، وحرص السلطات القطرية على التعتيم الإعلامي حول الجريمة، في الوقت الذي تنشغل فيه بالافتراءات والأكاذيب والتحريض على الدول العربية.
algernaas4[ عدد التعليقات: 876 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا عبد ريال لوقطرائيل يقطعون عنه المصروف والله ليقلب عليهم وينكل فيهم من بريطانيا بعد مايشرد
من الخيال[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياليت الاعلام عندنا يسكت ويهتم فقط بالشن الداخلي ولا يكون مطبل اذا ما قدر يكون اعلام حر ويكتب بضمير وامانة
الافضل لهم ان يهتمون بهموم المواطن وما يحتاج ويركز على المشاريع المتعثرة وسوء التخطيط وبلاش من نقل اخبار قال فلان ومدح علان
الناس الان اصبحت تسمع وتشوف كل شي وتضحك علينا وفي اخبارنا
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36426 ] نشر منذ 48 دقيقة
قسم باالله يعيال
كلاب الروافض وخلايا عزمي
وتنظيم الحمدين
أنتشروا أنتشااااااااااار رهيب
نباح ونهيق وتباكي
من كثرهم ضجت مواقع التواصل
ماتلاحظونهم حتى معنا في الصحف الألكترونية
داخلين وبأسماء ومعرفات سعودية وخليجية
بس الشباب السعودي والله مايقصرون
لاعنين والدي والديهم هو على تنظيماتهم
الخبيثة
بس الشباب الي معنا هنا معلقين الله يصلحهم
خمسة مدري ستة من يتصدون لهم
والباقي
الخوف قطع مفاصلهم
لانامت أعين الجبناء😐
Reem[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 42 دقيقة
مابعد ردك رد يالملحم …
الاحساء 🌴🌴🌴🌴🌴🌴[ عدد التعليقات: 210 ] نشر منذ 41 دقيقة
هذا المقامر
محمد الملحم ثاني رائد سعودي يسبح في الفضاء
عمره ٢٧ سنه
من الاحساء سبق له المقامرة والقفز من طائرات حربيه مرات متعدده
وله كذالك مقامرات متعدد في اوروبا وامريكا
وهذالعام يخطط للذهاب الى القطب الجنوبي اخر نقطه من العالم الذي يخلو من الحياة وتحت درجة حراره
خمسين تحت الصفر
اللهم تحفظه يارب
امين
ابوصاروخ[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 22 دقيقة
وش مقامر الله يصلح حالك مغامر مغامر واضح