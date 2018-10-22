بالفيديو.. مواطن يُلقن المحرض فيصل القاسم ودُمى ” الجزيرة ” درساً قاسياً

عادل الحربي(صدى):

وجه مواطن يعمل موظفًا بشركة أرامكو، رسالة شديدة اللهجة للإعلامي المحرض فيصل القاسم ،وجميع العاملين بقناة الجزيرة القطرية.

وتحدى المواطن في رسالته الإعلامي المتلون فيصل القاسم، أن يصرخ ولو لمرة واحدة بقول الحق، بدلا من الأكاذيب والسموم التي يبثها يوما بعد يوم هو ومن على شاكلته، في سبيل الهجوم الأعمى ضد المملكة.

وقال المواطن : ” فيصل القاسم وجميع العاملين بالجزيرة ، يطبقون نظرية ” اكذب ثم اكذب حتى يعلق في اذهان الجماهير شيء ” .

واستنكر ما تزعمه قناة الحمدين من احترامًا للرأي والرأي الآخر ، مشيرًا إلى واقعة اعتداء جهاز الأمن القطري على الشاعر محمد بن الذيب العجمي، صاحب قصيدة هجاء حمد بن خليفة.

وتسائل : ” أين الجزيرة من قضية محمد بن الذيب، أين الديمقراطية التي تزعمونها ” .

كما أشار المواطن إلى واقعة مقتل بطل كمال الأجسام السوداني ، المعروف بـ ” جيقي ” ، وحرص السلطات القطرية على التعتيم الإعلامي حول الجريمة، في الوقت الذي تنشغل فيه بالافتراءات والأكاذيب والتحريض على الدول العربية.