بالفيديو.. المنيع يوضح حكم الدعاء بـ ” الله يجعل يومي قبل يومك “
أجاب عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، على سؤال حول حكم الدعاء بـ ” الله يجعل يومي قبل يومك ” ، وما إذا كان يعتبر تمني للموت.
وأكد المنيع في جوابه خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” ،أن هذا الدعاء لا بأس به، وأنه يعتبر فيه نوع من إبداء المشاعر والمحبة للغير.
وقال المنيع : ” إن تمني الموت لايجوز، لكن دعاء الإنسان بأن يجعل يوم وفاته قبل وفاة والده أو والدته لا مانع منه ” .
وأضاف : يمكن للإنسان بدل أن يتمنى الموت أن يدعو بقول: ” اللهم إن أردت بعبادك فتنة فأقبضني إليك غير حاضر لها ” .
#يستفتونك مع معالي الشيخ عبدالله المنيع @aziz_hamad2
هل يجوز تمني الموت ؟https://t.co/v2RO7u3MGh pic.twitter.com/IY3jJQ3RFX
— قناة الرسالة (@alresalahnet) October 21, 2018
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36418 ] نشر منذ 26 دقيقة
الحمد لله
الله يجعل أيامكم قبل يومي
وأبشروا مني باالدعاء🤗🤗🤗🤗