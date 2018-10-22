بالفيديو.. المنيع يوضح حكم الدعاء بـ ” الله يجعل يومي قبل يومك “

علي القحطاني(صدى):

أجاب عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، على سؤال حول حكم الدعاء بـ ” الله يجعل يومي قبل يومك ” ، وما إذا كان يعتبر تمني للموت.

وأكد المنيع في جوابه خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” ،أن هذا الدعاء لا بأس به، وأنه يعتبر فيه نوع من إبداء المشاعر والمحبة للغير.

وقال المنيع : ” إن تمني الموت لايجوز، لكن دعاء الإنسان بأن يجعل يوم وفاته قبل وفاة والده أو والدته لا مانع منه ” .

وأضاف : يمكن للإنسان بدل أن يتمنى الموت أن يدعو بقول: ” اللهم إن أردت بعبادك فتنة فأقبضني إليك غير حاضر لها ” .