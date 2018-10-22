التحقيق مع مقيم بحوزته 298 ألف ريال مجهولة المصدر

نايف السالم(صدى):

باشرت شرطة المويه، أمس الأحد، التحقيق مع مقيم ، ضُبط بحوزته مبالغ مالية مجهولة المصدر.

وضبطت إحدى دوريات مركز المويه بطريق الرياض السريع، المتهم، بعدما استوقفت مركبته للتأكد من وجود إثبات الإقامة وملكية المركبة.

وفي تلك اللحظات اشتبه رجال القوة في المركبة وتولوا تفتيشها، ليعثروا في شنطة المركبة على حقيبة ملابس كبيرة بداخلها كيس به مبلغ مالي قدره 298 ألفًا و500 ريال سعودي مجهولة المصدر.

وتم إعداد محضر ضبط، وتم تسليم كامل الحالة إلى ضابط الخفر بمركز شرطة المويه، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.