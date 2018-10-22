رفضت مصالحته فذبحها.. سوري يقتل زوجته وطفليه ويحاول الانتحار!

أنقرة(صدى):

في واقعة مروعة، ذبح لاجئ سوري في تركيا، زوجته وطفليه بالسكين، وحاول الانتحار فيما بعد، لأنها رفضت مصالحته بعد شجار وقع بينهما.

وكان الزوج قد تشاجر مع زوجته في شقتهما ،ولجأت الزوجة بعد شجارها إلى منزل عمّها مصطحبة طفليها.

ولحق المتهم بمنزل عم زوجته، وقتل أحد طفليه بعد أن هرعا لفتح الباب له، أحدهما في الـ 4 من عمره، والآخر في الـ 5، وطعن فيما بعد زوجته طعنات متعددة في أماكن متفرقة من جسدها.

وحاول الزوج المتهم الانتحار بعد ذلك، إلا أنّه لم يتمكن، حيث ألقت السلطات التركية القبض عليه.