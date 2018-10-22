عضوة شورى توجه رسالة لمن يحاول تثوير الشعب ضد القادة

حمود العنزي(صدى):

وجهت الكاتبة وعضو مجلس الشورى كوثر الأربش ،اليوم الأثنين، رسالة شديدة اللهجة لمن يحاول تثوير الشعب ضد قادة المملكة.

وقالت الأربش في تغريدة عبر ” تويتر ” : ” لمن يحاول تثوير الشعب السعودي ضد قادة بلاده، من الآخر، لا تضيعوا وقتكم هنا، أقولها بكل تأكيد: لن تفلحون “.

وتابعت : ” ليس لأننا عبيدًا كما تخدعون أنفسكم، بل لأننا اتخذناكم عبرة، ورأينا بلدانكم كيف عاث فيها الفقر والخراب وصارت نهبًا للطامعين. سأكررها ثانية: لن تفلحون ” .

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