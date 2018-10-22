عضوة شورى توجه رسالة لمن يحاول تثوير الشعب ضد القادة
وجهت الكاتبة وعضو مجلس الشورى كوثر الأربش ،اليوم الأثنين، رسالة شديدة اللهجة لمن يحاول تثوير الشعب ضد قادة المملكة.
وقالت الأربش في تغريدة عبر ” تويتر ” : ” لمن يحاول تثوير الشعب السعودي ضد قادة بلاده، من الآخر، لا تضيعوا وقتكم هنا، أقولها بكل تأكيد: لن تفلحون “.
وتابعت : ” ليس لأننا عبيدًا كما تخدعون أنفسكم، بل لأننا اتخذناكم عبرة، ورأينا بلدانكم كيف عاث فيها الفقر والخراب وصارت نهبًا للطامعين. سأكررها ثانية: لن تفلحون ” .
إقرأ أيضًا:
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36415 ] نشر منذ 18 دقيقة
تسلمين ياكوثر
كلام في الصميم