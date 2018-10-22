بالفيديو.. محافظ هيئة الكهرباء: رفع الحد الأعلى لقيمة الفواتير يصب في مصلحة المستهلك
أكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، عبدالله الشهري، أنه تم إلزام شركة الكهرباء برفع الحد الأعلى لقيمة الفواتير المستحقة من المستهلك لتصل إلى 1000 ريال بدلاً من 400 ريال.
وأوضح الشهري، لبرنامج ” معالي المواطن ” ، أن القرار نافذ من تاريخ صدوره، وإعلانه بالجريدة الرسمية، مؤكدًا أنه قرار يصب في صالح المستهلك، ويعطيه أريحية أكثر من حيث فترة السداد.
وأشار إلى أنه لا يتم قطع التيار عند المستهلك إلا إذا وصلت ديونه 1000 ريال، وفي حالة كانت المديونية أقل من ذلك لا يتم قطع التيار، قائلا : ” يتم إرسال ثلاثة إنذارات للمستهلك، وبعدها يتم قطع التيار ” .
محافظ هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج يكشف التفاصيل لــ #معالي_المواطن : تم إلزام شركة الكهرباء برفع الحد الأعلى لقيمة الفواتير المستحقة pic.twitter.com/5niPjPjGbN
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) October 21, 2018
ابن البلد[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 35 دقيقة
والله انكم نصابين وانااقسم بالله اني صادق منزل مايوجدبه سواعجوز لوحدهاالشهرالماضي فاتوره بمبلغ935.9ريال وهذالشهرفاتورة بملغ 1530.3ريال ولايوجددخل لهاسوى الضمان الاجتماعي فهي عاجزه عن السدادفي الشهرالاول ب935ريال كيف تسددالمبلبغ الحالي المهم 2500وشوي مع الضريبه والمصبيه ان العدادمتوقف لة عامين وشوي2016مايتحرك ونفس الارقام واقفه عليهاولااعلم كيف تصدرفواتيرشهريه على عدادواقف والشركة اشركة العدادبالفاتورة الثابتة تيسيرولكن وضعة مبلغ 935.9+202فاتوره ثابته بمبلغ الفاتورة الشهرالماضي كامل وفاتورة الشهرالحالي ثبتوا202ومع ذالك الشركة لم تتجاوب لاصلاح العدادالمعطل من عام2016واصدارالفولداتمستمروتقدمت بشكوى لم يتجاوب معهااحدومافائده برنامج تيسيراذااحتسبت فاتورة الشهرالفائت كاملة والان الشركه مهددة لهذه المسكينه بالفصل اذالم تسددوهي لاتستطيع السدادفاين تهذب تشتشكي وانامستعدارسل لصحيفة سبق كل الاثباتات اذارغبوافي اي وقت يطلبونها