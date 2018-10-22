بالفيديو.. محافظ هيئة الكهرباء: رفع الحد الأعلى لقيمة الفواتير يصب في مصلحة المستهلك

علي القحطاني(صدى):

أكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، عبدالله الشهري، أنه تم إلزام شركة الكهرباء برفع الحد الأعلى لقيمة الفواتير المستحقة من المستهلك لتصل إلى 1000 ريال بدلاً من 400 ريال.

وأوضح الشهري، لبرنامج ” معالي المواطن ” ، أن القرار نافذ من تاريخ صدوره، وإعلانه بالجريدة الرسمية، مؤكدًا أنه قرار يصب في صالح المستهلك، ويعطيه أريحية أكثر من حيث فترة السداد.

وأشار إلى أنه لا يتم قطع التيار عند المستهلك إلا إذا وصلت ديونه 1000 ريال، وفي حالة كانت المديونية أقل من ذلك لا يتم قطع التيار، قائلا : ” يتم إرسال ثلاثة إنذارات للمستهلك، وبعدها يتم قطع التيار ” .