بالصور.. انتشال مواطنين احتجزتهما سيول ” وادي عتود “

أبها(صدى):

احتجزت السيول التي شهدتها منطقة عسير، مركبة بداخلها شخصان، مساء أمس الأحد، أثناء محاولتهما عبور السيل بوادي عتود.

وباشر مدني أبها، بلاغًا يفيد باحتجاز مركبة من نوع ” جيب لكزس ” بداخلها شخصان، وتم استخراجهما.

وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي إن فرق الدفاع المدني قامت بسحب المركبة من الوادي لبر الأمان ومرافقتهما حتى الطريق العام.

ودعا العاصمي الجميع إلى توخي الحذر خلال الحالات الماطرة والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول وتجمعات المياه وعدم المغامرة بالعبور.