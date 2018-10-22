متباهيًا بمهاراته.. محامي ممثلة الأفلام الإباحية يترشح ضد ترامب للرئاسة الأمريكية 2020

واشنطن(صدى):

كشف المحامي الأمريكي ” مايكل أفيناتي ” محامي ممثلة الأفلام الإباحية التي رفعت دعوى ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن نيته في الترشح للرئاسة الأمريكية.

وأوضح أفيناتي 47 عامًا ، أنه يشك في أن أي مرشح ديمقراطي كبير حالي يمكن أن ينجح في هزيمة ترامب في الانتخابات في غضون عامين، متباهيًا بأن مهاراته الفريدة، مصدر قوة لهزيمة ترامب.

وأصر أفيناتي على أنه لن يترشح سوى أمام ترامب ،أو بنس لصالح البيت الأبيض وليس أي مرشحين آخرين، مشيرًا إلى أنه يفكر في منصب نائب الرئيس حال عدم ترشحه للرئاسة.

يُذكر أن أفيناتي كان يمثل نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز في الدعوى التي حركتها ضد ترامب ومحاميه السابق مايكل كوهين.