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ولي العهد يعزي أسرة الفقيد جمال خاشقجي

ولي العهد يعزي أسرة الفقيد جمال خاشقجي
الرياض(صدى):

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفيًا بصلاح جمال خاشقجي، عبر فيه سموه عن عزائه ومواساته له ولكافة أسرته في وفاة الفقيد جمال خاشقجي رحمه الله .

وقد أعرب صلاح خاشقجي عن جزيل شكره لسمو ولي العهد على تعزيته ومواساته لهم في الفقيد .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 276 ] نشر منذ 2 ساعتين

جزاك الله خير
طال عمرك
يحفظكم الله سبدي

[ عدد التعليقات: 36415 ] نشر منذ 1 ساعة

لاحظوا ياقراء ويامعلقين
المدعو فهد
أنه لايجيد الكتابة بااللغة العربية
ولايجيد حتى اللهجة السعودية
وأنما يلقن تلقين
من مبنى في طهران ومسمي نفسه فهد بعد
….

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