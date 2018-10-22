حقيقة وجود صبغات في الزيتون الأسود تسبب السرطان

عادل الحربي(صدى):

أوضحت هيئة الغذاء والدواء، حقيقة مقطع فيديو يزعم أن الزيتون الأسود يكتسب اللون الأسود عبر استخدام صبغات، قد تتسبب بسرطان القولون وسرطان الاثني عشر وسرطان المعدة.

وقالت الهيئة في بيان لها : تمر ثمرة الزيتون بثلاثة تغيرات أساسية في اللون هي:

– الزيتون الأخضر يُحصد عندما تصل الثمرة إلى الحجم الكامل، وقد يختلف لون الثمرة من الأخضر إلى الأصفر.

– الزيتون الخمري أو البني يُحصد قبل النضج الكامل.

– الزيتون الأسود يُحصد عند نضج الزيتون بشكل كامل أو قبل النضج الكامل بقليل.

وأضافت : حال قطف الزيتون قبل نضجه وتحوله للون الأسود تتم معالجته بطرق تصنيعية مختلفة تسرّع عملية النضج والأكسدة، فيتحول لون الزيتون إلى الأسود دون أن يؤثر ذلك على سلامته.

وتابعت : يُعرف الزيتون الأسود كما في اللائحة الفنية السعودية الخليجية (GSO 222/2015) بأنه: الزيتون الأسود المجهّز من ثمار جُمعت عند تمام النضج قبل أو بعد أن تذبل الثمار أو قبل تمام النضج بقليل، ويكون الزيتون متماسكاً، أملس وذا جلد لامع ويظهر انخفاضاً بسيطاً نتيجة للضغط الخفيف عليه بين الأصابع ويختلف لونه من الأسود المحمر، الأسود البنفسجي، الأسود المخضر، البنفسجي الداكن إلى الكستنائي .

وأوضحت أنه يجوز معاملته بالقلوي أثناء تجهيزه، كما يجوز تحويل لون الزيتون إلى اللون الأسود بالأكسدة، ويحفظ مباشرة بطرق مختلفة” كما تنص اللائحة على أنه يجب أن يحضّر المنتج النهائي من زيتون المائدة الذي يتميز بالصفات الطبيعية من حيث اللون والنكهة والقوام والرائحة.