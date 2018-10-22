بالفيديو.. ضيف الله بن سليمان يروي قصة اعتدائه على والدته في فترة تطرفه

حمود العنزي(صدى):

كشف الشاعر ضيف الله بن سليمان، قصة موجعة عن اعتدائه على والدته في فترة تطرفه بسبب حبها لسماع الأخبار بالمذياع.

وأوضح الشاعر، خلال لقائه ببرنامج ” اتجاهات ” المذاع على قناة روتانا خليجية، إنه قيل له أن الموسيق والمذياع حرام، مشيرًا إلى أن والدته كان تحضر الطعام وهي تستمع إلى المذياع، وكان يوجد موسيقى بين فقرات الأخبار.

وأضاف أنه أخذ المذياع من أمه وكسره، قائلًا : ” أمي بالنسبة لي شيء مقدس وخط أحمر وارتكبت هذا الشيء بناء على فتاويهم ” .

وأكد أنه كان يقال له أن من يقتل فاسقًا يأخذ 70 حورية من الجنة، مضيفًا للإعلامية نادين البدير أنها كانت في خانة الفاسقات من وجهة نظرهم.

الشاعر ضيف الله بن سليمان يروي قصة موجعة عن اعتدائه على والدته في فترة تطرفه بسبب حبها لسماع الأخبار بالمذياع!!

الموسيقى اللي بالمذياع حرام…#اتجاهات مع @nadinealbdear .. الآن على شاشة #خليجية pic.twitter.com/YZ3AablEDo — خليجية (@Khalejiatv) October 21, 2018