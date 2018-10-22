بالفيديو.. ” عمران ” يروي قصة تعلمه واحترافه لعبة ” البلوت “

ماجد محمد(صدى):

روى الوافد البنغالي عمران، قصة تعمله لعبة البلوت، بعدما لفت الأنظار إليه في بطولة المملكة العربية السعودية لـ ” لعبة البلوت ” .

وأوضح ” عمران ” ، أنه تعلَّم اللعبة أول مرة في العام 2003، حيث كانت الأسرة السعودية التي يعمل لديها تستعين به ليكون الشخص الرابع في اللعبة، مؤكدًا أنهم كانوا يقدمون له له الجوائز المالية حتى يتعلم قوانين اللعبة.

وأضاف أن الأسرة التي يعمل لديها سجَّلت اسمه ضمن فريقها المشارك في البطولة، بعدما أتقن مهارات ذهنية تمكنه من تحقيق الفوز في اللعبة.

جاء حديث عمران، في مقطع فيديو نشره حساب اتحاد الرياضات الإلكترونية والذهنية، عبر موقع ” تويتر ” .

يذكر أن البطولة تقام في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، خلال الفترة من 17-28 أكتوبر الجاري.