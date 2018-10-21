ربة منزل تقتل زوجها بأقراص منومة.. وعشيقها يكشف السر

القاهرة(صدى):

خططت ربة منزل مصرية لقتل زوجها بالاشتراك مع عشيقها على طريق وضع الأقراص المنومة في إحدى المشروبات الساخنة،؛مما أودت بحياته.

وتفصيلا؛ اتهم شاب مصري أرملة شقيقه وصديق له بالوقوف وراء وفاته في ظروف غامضة خاصة بعد مراقبته لها وثبوت سوء سلوكها، فضلا عن تلقيه مكالمة من صديق قديم لشقيقه يعترف فيه بالجريمة ” قتلت صاحبي عشانها وفي الآخر بتتهرب مني ” .

وتقدم شقيق القتيل ببلاغ للجهات الأمنية التي شكلت فريق بحث وتمكنت من ضبطهما، وبمواجتهما أقر المتهم الثلاثيني بأنه ارتبط عاطفيًا بزوجة المتوفى وأنهما خططا للتخلص منه، من خلال وضع أقراص منومة له في مشروب النسكافيه، ثم خنقاه.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.