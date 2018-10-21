انتهى عقدها ونزل لها ساند فكيف تكتب مهنتها في البرنامج ؟..حساب المواطن يجيب
تفاعل حساب المواطن، اليوم الأحد، مع سؤال مواطنة بشأن موقفها من البرنامج، حيث كانت موظفة ولكن انتهى عقدها ونزل لها “ ساند ” ؛ فكيف تكتب مهنتها في البرنامج؟
ورد البرنامج قائلًا : إنه يجب التوجه إلى تعبئة واستكمال الطلب والدخول إلى الإفصاح عن الدخل ثم تغيير الحالة الوظيفية إلى لا يوجد وظيفة.
وأضاف : ومن ثم عمل حفظ، ثم الإفصاح عن دخل ساند باختيار نوع الدخل: غير ذلك- نوع الدخل: مخصص من برنامج ساند، والإفصاح عن الدخل ومن ثم حفظ.
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