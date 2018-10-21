انتهى عقدها ونزل لها ساند فكيف تكتب مهنتها في البرنامج ؟..حساب المواطن يجيب

علي القحطاني(صدى):

تفاعل حساب المواطن، اليوم الأحد، مع سؤال مواطنة بشأن موقفها من البرنامج، حيث كانت موظفة ولكن انتهى عقدها ونزل لها “ ساند ” ؛ فكيف تكتب مهنتها في البرنامج؟

ورد البرنامج قائلًا : إنه يجب التوجه إلى تعبئة واستكمال الطلب والدخول إلى الإفصاح عن الدخل ثم تغيير الحالة الوظيفية إلى لا يوجد وظيفة.

وأضاف : ومن ثم عمل حفظ، ثم الإفصاح عن دخل ساند باختيار نوع الدخل: غير ذلك- نوع الدخل: مخصص من برنامج ساند، والإفصاح عن الدخل ومن ثم حفظ.