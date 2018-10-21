بالفيديو.. تفاصيل تعرض مركبة لصاعقة رعدية في مكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

كشف صاحب المركبة التي تعرضت لصاعقة رعدية، على ضفاف واد في مكة المكرمة خلال سقوط الأمطار اليوم الأحد، تفاصيل الواقعة.

وقال صاحب المركبة أنه أثناء وجوده بوادي نعمان بمكة المكرمة يوم الجمعة الماضي خلال الأمطار التي شهدتها المنطقة، فوجئ بصاعقة رعدية، تسببت في تعطيل مركبته التي كانت في وضعية التشغيل.

وأضاف أنه لم يتضرر من جراء ذلك، ولا مركبته، ولكن شعر بالصاعقة، كما لو أن مركبة أخرى صدمت مركبته فاهتزت، ثم توقفت عن التشغيل.