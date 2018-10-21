” القرني ” يوجه عدة نصائح للمسلمين .. ويحذر من هذه الأمور

علي القحطاني(صدى):

قام الشيخ الداعية عائض القرني بتوجيه 3 تحذيرات إلى المسلمين، مساء اليوم الأحد.

وقال القرني: ” لا تقنطوا من رحمة الله، ولا تيأسوا من روح الله، ولا تستمعوا لأوهام الشيطان، واسمعوا بشارات الرحمن ” .

وأضاف مدللًا على قوله بالقرآن الكريم: {الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء واللّه يعدكم مغفرة منه وفضلًا والله واسع عليم}.

ونصح القرني قائلا: ” من اقترب من الله قرّبه الله، ومن حفظ الله حفظه الله، فحافظ على الفرائض، وتزوّد بالنوافل وتحصّن بالدعاء وأبشر بحصانة من الله ورعاية، قال صلى الله عليه وسلم: احفَظِ اللهَ يحفَظْك، احفَظِ اللهَ تجِدْه تُجاهَك، إذا سألتَ فاسألِ اللهَ، وإذا استعنْتَ فاستعِنْ باللهِ ” .