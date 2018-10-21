ضاحي خلفان: ألا يعتبر فعل السعودية عملًا نبيلًا في التصدي للممارسة الخاطئة؟

نايف السالم(صدى):

أكد قائد شرطة السابق ضاحي خلفان تميم، أن بلدان كثيرة قتلت معارضيها ولم تعترف بذلك، بينما السعودية أقرت بواقعة قتل معارض دون قصد مسبق، متسائلًا: ” ألا يعتبر هذا عملًا نبيلاً ” .

وقال ضاحي خلفان في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” معارضون كثر تمت تصفيتهم في إيران وتركيا والغرب والشرق، ليس لأنني أبحث عن مبرر للسعودية في مقتل خاشقجي رحمه رحمة واسعة ” .

وأضاف : ” لكن لم نجد غير السعودية يقر بواقعة قتل معارض من دون قصد مسبق بقتله، وتعتقل الفاعلين، ألا يعتبر هذا عملًا نبيلاً في التصدي للممارسة الخاطئة ” .