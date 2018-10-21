ضاحي خلفان: ألا يعتبر فعل السعودية عملًا نبيلًا في التصدي للممارسة الخاطئة؟
أكد قائد شرطة السابق ضاحي خلفان تميم، أن بلدان كثيرة قتلت معارضيها ولم تعترف بذلك، بينما السعودية أقرت بواقعة قتل معارض دون قصد مسبق، متسائلًا: ” ألا يعتبر هذا عملًا نبيلاً ” .
وقال ضاحي خلفان في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” معارضون كثر تمت تصفيتهم في إيران وتركيا والغرب والشرق، ليس لأنني أبحث عن مبرر للسعودية في مقتل خاشقجي رحمه رحمة واسعة ” .
وأضاف : ” لكن لم نجد غير السعودية يقر بواقعة قتل معارض من دون قصد مسبق بقتله، وتعتقل الفاعلين، ألا يعتبر هذا عملًا نبيلاً في التصدي للممارسة الخاطئة ” .
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