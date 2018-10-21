حماية المتسهلك: نصائح لعدم التعرض لعمليات ” الفلل الكرتونية “

علي القحطاني(صدى):

نشرت جمعية حماية المستهلك اليوم لأحد، نصائح لعدم التعرض لعمليات الغش عند شراء منزل.

وقالت حماية المستهلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إنه عند شراء منزل جاهز يستحسن الحصول على الوثائق التالية: شهادة من المكتب الهندسي المشرف للهيكل الإنشائي، مصدقة من الغرفة التجارية.

وأضافت : وكذلك الحصول على أصل المخططات المعمارية الإنشائية، وشهادة ضمان 10 سنوات، وضمان لمواد وقطع السباكة والكهرباء، وشهادة ضمان سنتين لأعمال التشطيبات، وضمان للمصعد من قبل المنفذين، وكذلك ضمان 10 سنوات لأعمال العزل المائي.