نفوق ناقة وطفلها إثر صاعقة رعدية بمحافظة مهد الذهب

نايف السالم(صدى):

شهدت منطقة المدينة المنورة، هطول أمطار غزيرة وصواعق رعدية، خلال الأيام الماضية، ويستمر هذا الطقس حتى الآن.

وفي هذا الإطار، أدت صاعقة رعدية صاحب الأمطار في محافظة مهد الذهب، إلى نفوق ناقة وصغيرها في إحدى قرى المحافظة.

وأوضح محمد سالم، مالك قطيع الإبل، أن الحادثة وقعت اليوم الأحد، إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة، حيث أصابت صاعقة رعدية قطيع الإبل، معلنة عن نفوق ناقة وابنها.