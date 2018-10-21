نفوق ناقة وطفلها إثر صاعقة رعدية بمحافظة مهد الذهب
شهدت منطقة المدينة المنورة، هطول أمطار غزيرة وصواعق رعدية، خلال الأيام الماضية، ويستمر هذا الطقس حتى الآن.
وفي هذا الإطار، أدت صاعقة رعدية صاحب الأمطار في محافظة مهد الذهب، إلى نفوق ناقة وصغيرها في إحدى قرى المحافظة.
وأوضح محمد سالم، مالك قطيع الإبل، أن الحادثة وقعت اليوم الأحد، إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة، حيث أصابت صاعقة رعدية قطيع الإبل، معلنة عن نفوق ناقة وابنها.
ابو وليد[ عدد التعليقات: 778 ] نشر منذ 3 ساعات
طفلها ؟— المسكين لسى ما خش دنيا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56541 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يخلف على صاحبها ,,
شرقاوي[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 2 ساعتين
حلوه طفلها زين عرف ناقه ولا كان سماها شي ثاني
ابن البلد[ عدد التعليقات: 1150 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعوض عليه فيما راح ويبارك فيما تبقى من حلاله
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36391 ] نشر منذ 3 دقائق
الله يعوض صاحبها😐