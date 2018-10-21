تنبيه.. طقس غير مستقر على نجران والرياض طوال ساعات الليل

الرياض(صدى):

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، تنبيهين مختلفين على منطقتي نجران والرياض، الأول عن استمرار السحب الرعدية، والثاني عن هطول الأمطار بغزارة.

وأوضح التنبيه على منطقة نجران، أن الطقس سيشهد استمرار في تكون السحب الرعدية الممطرة التي تصحب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وستبدأ هذه الحالة في العاشرة مساءًا وحتى العاشرة صباح غد الاثنين.

أما عن حالة الطقس على الرياض، فستكون عبارة عن استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول، وستبدأ هذه الحالة في الـ11 مساءًا وتستمر حتى الخامسة بعد فجر غد الاثنين.