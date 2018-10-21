توجيهات هامة من الأحوال المدنية للمواطنين قبل السفر للخارج

عادل الحربي(صدى):

وجهت الأحوال المدنية المواطنين بضرورة التأكد قبل السفر إلى خارج المملكة من بعض النقاط الخاصة ببطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر.

وأوضحت الأحوال المدنية إنه يجب التأكد من أن البيانات مقروءة في بطاقة الهوية الوطنية والصورة واضحة، كما يجب إصدار تصاريح السفر اللازمة، وأن يكون متبقٍ على انتهاء صلاحية البطاقة أكثر من 3 أشهر، وخالية من التلف.

وفيما يخص جواز السفر، أكدت أنه لابد بأن تكون بياناته مقروءة وصورة صاحبه واضحة، وأيضًا إصدار تصاريح السفر اللازمة، كما يجب التأكد من أنه تبقى على انتهاء الجواز أكثر من 3 أشهر عند السفر إلى الدول العربية وأكثر من 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى، مع التأكد أيضًا من اشتراطات الدولة المراد السفر إليها في حال تتطلب تأشيرة دخول.