مدير تعليم مكة يتوج مدارس البشرى الأهلية ” الزاهر ” بطلاً لبطولة دوري المعلمين الأولى لكرة القدم

محمد السعران(صدى):

توج مدير تعليم منطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي مساء اليوم الأحد فريق مدارس البشرى الأهلية ” الزاهر” بالكأس والميداليات الذهبية بعد فوزه ببطولة دوري المعلمين لكرة القدم الأولى على فريق الغزيات من محافظة الجموم بركلات الترجيح بعد أن أحتكم الفريقان لها بعد نهاية أشواط المباراة بالتعادل الإيجابي 2 /2 .

وأوضح المدير العام الأستاذ محمد الحارثي أن مثل هذه البطولة ماهي إلا إحدى المبادرات لدعم مفهوم الرياضة وأهمية ممارساتها ومدى التنافس بين منسوبي التعليم بما يحقق الألفة والندية بينهم .

وقال حظيت الرياضة السعودية باهتمام كبير في رؤية المملكة 2030 التي أطلقت برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – إذ جاء منها أن الدولة ستشجع الرياضات بأنواعها من أجل تحقيق تميزٍ رياضي على الصعيدين المحلّي والعالمي، والوصول إلى مراتب عالمية متقدمة في عدد منها بمتابعة دؤوبة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وأردف “الحارثي” قائلاً: إنه كما يهتم التعليم بتأصيل المعارف وتعميقها وبناء الشخصية فهو لا يغفل عن بناء الجسم الذي يساعد على بناء العقل وتزويده بالخبرات والمعارف والتجارب والأنشطة .

وشكر الحارثي المنظمين على حسن التنظيم والتنسيق وموجهاً شكره لمديري مكاتب التعليم والمدارس المشاركة ولقسم التربية البدنية المشرف العام على البطولة الأستاذ سعد الزهراني متمنياً أن تستمر هذه البطولة بما يحقق الهدف منها، مهنئاً الفريق الفائز بالبطولة ومتمنياً حظاً أوفر للبقية .

من جانبه أكد مساعد مدير تعليم منطقة مكة المكرمة للشؤون التعليمية الدكتور فهد الزهراني بأن رعاية مدير تعليم منطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد الحارثي لنهائي بطولة المعلمين الأولى لكرة القدم دافع مهم ومحفز لزملائه المعلمين لاستمرار مثل هذه اللقاءات وذلك بتتويج الفائز ودعم جميع المدراس للمشاركة في جميع المنافسات الرياضية خلال الفترة القادمة ، وهذا الأمر يدل على حرص الإدارة في تنوع وتعدد مثل هذه الأنشطة الرياضية التي تخدم وتفيد جميع المعلمين ، مع دعمهم وتحفيزهم في مثل هذه اللقاءات المفيدة للجميع .

من جهته أوضح رئيس قسم التربية البدنية المشرف العام على البطولة الأستاذ سعد الزهراني بأن هذه الدورة الرياضية جاءت بدعم واهتمام من قبل مدير تعليم منطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد الحارثي ومساعده للشؤون التعليمية الدكتور فهد الزهراني وذلك باستثمار أوقات المعلمين وتحفيزهم للمشاركة في مثل هذه الأنشطة الرياضية التي تساهم في رفع التنافس والمحبة بين الكوادر التعليمية وتزيد من التعارف وذلك من خلال المباريات التي تقام خلال هذه البطولة ، منوهاً بأنه هذه الدورة جاءت كنشاط رياضي خارج أوقات العمل الرسمي ليُقدم الزملاء المعلمين كل ما لديهم من خبرات رياضية وتنافس شريف داخل المستطيل الأخضر ، مع رفع مستوى اللياقة البدنية للجميع على أن يحافظوا على ذلك خلال الفترة القادمة ، وأن هذا العمل ضمن أهداف وخطط القسم في استمرار ونشر ثقافة الرياضة بين الجميع ، وتماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ بزيادة عدد ممارسي الرياضة منوهاً بأن أهداف البطولة ظهرت منذ انطلاقتها وذلك بحرص جميع المدارس على المشاركة وتقديم كل ما لديهم من انضباط أخلاقي يعكس لنا دور المعلم القدوة داخل وخارج الملعب ، فهذه البطولة استمرت قرابة الشهر شاركت فيها ٩٦ مدرسة ركض بداخلها ١٣٠٠ معلم ، جميعهم كانت لهم بصمات إيجابية سجلتها أسوار الملاعب لتبقى لهم علامة مميزة خلال مسيرتهم التعليمية .

هذا وقد حضر نهائي البطولة المساعد للشؤون التعليمة الدكتور فهد الزهراني ومدير ادارة نشاط الطلاب بتعليم مكة نبيل طيب ومدير ادارة الإشراف التربوي احمد الاحمدي ومستشار مدير التعليم الدكتورخالد ابو حفاش وعدد من مديري مكاتب التعليم والإدارات بتعليم مكة .

الجدير بالذكر أن البطولة تأتي امتداداً للاحتفال باليوم الوطني الثامن والثمانون للمملكة العربية السعودية والتي حملت شعار ” للمجد والعلياء٨٨” وأقيمت على ملاعب وأكاديمية الفرسان بأم الجود لمدة شهر .