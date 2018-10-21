بالصور: ضبط محالَّ تجارية تخزّن الحطب والفحم المحلي بالشرائع.. وهذه العقوبة تنتظرهم

حمود العنزي(صدى):

تمكنت بلدية الشرائع الفرعية بالتعاون مع فرع وزارة الزراعة والدوريات الأمنية، اليوم الأحد، مم ضبط عدداً من المحال التجارية والمطاعم التي تخزن الحطب والفحم المحلي.

وجاء قرار مداهمة بلدية الشرائع للمحلات التجارية في عدد من المواقع التي تبيع وتخزن الحطب المحلي وتستخدمه في المطاعم ضمن نطاق البلدية؛ بموجب التعليمات الصادرة بمنع الاحتطاب بهدف المحافظة على البيئة.

وصادرت البلدية جميع الكميات وتطبيق اللائحة النظامية وإصدار عقوبة الغرامات على المخالفين.

الجدير بالذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تستمر في عمليات الملاحقة والعقوبات المفروضة من قِبل الوزارة التي تصل إلى خمسة آلاف ريال عن كل شجرة تُقطع، وعشرة آلاف عن كل طن يتم ضبطه.