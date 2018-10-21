المنتخب الوطني تحت 19 عامًا يعاود تدريباته بعد الفوز على ماليزيا

ماجد محمد(صدى):

عاود المنتخب الوطني تحت 19 عامًا اليوم الأحد تدريباته عقب مباراته الافتتاحية في بطولة كأس آسيا مساء أمس السبت أمام منتخب ماليزيا والتي انتهت بنتيجة 2-1 لصالح الأخضر الشاب.

وأجرى المنتخب الوطني مساء اليوم الأحد حصته التدريبية على ملعب ” ماديا ” في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي، والتي بدأها الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي شاركت بصفة أساسية في مواجهة الأمس مرانًا استشفائيًا، في حين أجرت المجموعة الثانية مرانًا على الضغط العكسي، أعقبه مران في جمل تكتيكية هجومية.

ويواصل المنتخب الوطني تحت 19 عامًا تدريباته مساء يوم غدٍ الاثنين، ضمن تحضيراته لمواجهة منتخب الصين في بطولة كأس آسيا.