بالفيديو.. ” الشمري ” يردد قصيدة أبيات شعرية من الحد الجنوبي

علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الأحد، رقيب اول البطل فهد بن سالم النفيشي الشمري يردد قصيدة أبيات شعرية في حب الوطن من الحد الجنوبي.

وقال البطل خلال مقطع الفيديو : جرح البدن ياصاحبي سهلٍ يطيب ..بس الوطن جرحه صِعيبٍ علاجه.

وأقسمت انا بالله في عالم الغيب.. لأفدى الطن بالروح وعيني سراجه.