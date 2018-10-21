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بالفيديو.. ” الشمري ” يردد قصيدة أبيات شعرية من الحد الجنوبي

بالفيديو.. ” الشمري ” يردد قصيدة أبيات شعرية من الحد الجنوبي
علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الأحد، رقيب اول البطل فهد بن سالم النفيشي الشمري يردد قصيدة أبيات شعرية في حب الوطن من الحد الجنوبي.

وقال البطل خلال مقطع الفيديو : جرح البدن ياصاحبي سهلٍ يطيب ..بس الوطن جرحه صِعيبٍ علاجه.

وأقسمت انا بالله في عالم الغيب.. لأفدى الطن بالروح وعيني سراجه.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 884 ] نشر منذ 34 دقيقة

والله والف نعم
يشوش الراس

[ عدد التعليقات: 884 ] نشر منذ 32 دقيقة

والله والف نعم
يشوش الراس
والله لو يجيني ولد غير اسمية فهد

[ عدد التعليقات: 56534 ] نشر منذ 21 دقيقة

كفو ياالابطال ,,

,, الله ينصركم ويثبت اقدامكم ويسدد رميكم ,, آمين ,,

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