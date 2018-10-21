بالفيديو.. ” الشمري ” يردد قصيدة أبيات شعرية من الحد الجنوبي
أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الأحد، رقيب اول البطل فهد بن سالم النفيشي الشمري يردد قصيدة أبيات شعرية في حب الوطن من الحد الجنوبي.
وقال البطل خلال مقطع الفيديو : جرح البدن ياصاحبي سهلٍ يطيب ..بس الوطن جرحه صِعيبٍ علاجه.
وأقسمت انا بالله في عالم الغيب.. لأفدى الطن بالروح وعيني سراجه.
سالم[ عدد التعليقات: 884 ] نشر منذ 34 دقيقة
والله والف نعم
يشوش الراس
سالم[ عدد التعليقات: 884 ] نشر منذ 32 دقيقة
والله والف نعم
يشوش الراس
والله لو يجيني ولد غير اسمية فهد
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56534 ] نشر منذ 21 دقيقة
كفو ياالابطال ,,
,, الله ينصركم ويثبت اقدامكم ويسدد رميكم ,, آمين ,,