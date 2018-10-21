في ظل صمت هيفاء وهبي.. تسريب فيديو جديد لحفيدتها

أماني الغامدي(صدى):

انتشر مقطع فيديو، قيل إنه لابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وهي تلاعب ابنتها، وذلك عبر تطبيق ” إنستجرام “.

ولم يظهر في المقطع سوى الطفلة التي قيل إنها حفيدة هيفاء وهبي، ويسمع بجانبه صوت امرأة يشبه الى حد كبير صوت النجمة اللبنانية وأسلوبها.

وأكد الكثير من المتابعين والمعلقين على الفيديو، أن الطفلة التي ظهرت وهي تلعب وتضع على عينيها نظارات ملونة للأطفال، هي بالفعل حفيدة هيفاء وهبي.

يذكر أنه قد انتشر في فترة سابقة مقطع للطفلة نفسها وهي تضع أحمر الشفاه، وقيل حينها أيضًأ أنها حفيدية هيفاء، فيما لم تعلق الأخيرة بالنفي أو الإيجاب على الأمر.