بيكهام يصف زواجه بـ ” العمل الشاق “.. وهذا رد فعل زوجته!
دخلت نجمة الغناء البريطانية فيكتوريا آدمز وزوجة لاعب كرة القدم السابق وكابتن المنتخب البريطاني ديفيد بيكهام، في نوبة بكاء شديدة لمدة يومين بعد أن وصف زوجها زواجهما بأنه ” عمل شاق ” في مقابلة معه.
وكشفت أحد المصادر المقربة إن التصريح كان بمثابة قنبلة نووية انطلقت في منزل بيكهام بعد تعليقاته المُحرجة.
وتسبب هذا التصريح في ذهاب ” فكتوريا ” ، البالغة من العمر 44 عاماً، إلى الذهاب إلى عيادة نفسية متخصصة في علاج الإجهاد، بحسب صحيفة ” ذا صن ” البريطانية.
وكانت الزوجة قد تعرضت لإشاعات منذ 4 شهور لا أساس لها من الصحة بأن زواجهما الذي استمر 19 عاماً يواجه انتكاسات كبيرة وقد اقتربا من الطلاق.
الجدير بالذكر أن ” بيكهام ” وزوجته سيلتقيان بكل من الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل في دورة ألعاب ” Invictus ” ، ولذلك يتوقع أن على فيكتوريا أن ترسم ابتسامة رضا على السجادة الحمراء أمام الزوجين الأكثر سعادة في العالم حاليا.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56534 ] نشر منذ 52 دقيقة
بس كذا ……………..؟
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4341 ] نشر منذ 46 دقيقة
ههههههههه حساسه بزياده ياشيخه