بيكهام يصف زواجه بـ ” العمل الشاق “.. وهذا رد فعل زوجته!

أميرة خالد(صدى):

دخلت نجمة الغناء البريطانية فيكتوريا آدمز وزوجة لاعب كرة القدم السابق وكابتن المنتخب البريطاني ديفيد بيكهام، في نوبة بكاء شديدة لمدة يومين بعد أن وصف زوجها زواجهما بأنه ” عمل شاق ” في مقابلة معه.

وكشفت أحد المصادر المقربة إن التصريح كان بمثابة قنبلة نووية انطلقت في منزل بيكهام بعد تعليقاته المُحرجة.

وتسبب هذا التصريح في ذهاب ” فكتوريا ” ، البالغة من العمر 44 عاماً، إلى الذهاب إلى عيادة نفسية متخصصة في علاج الإجهاد، بحسب صحيفة ” ذا صن ” البريطانية.

وكانت الزوجة قد تعرضت لإشاعات منذ 4 شهور لا أساس لها من الصحة بأن زواجهما الذي استمر 19 عاماً يواجه انتكاسات كبيرة وقد اقتربا من الطلاق.

الجدير بالذكر أن ” بيكهام ” وزوجته سيلتقيان بكل من الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل في دورة ألعاب ” Invictus ” ، ولذلك يتوقع أن على فيكتوريا أن ترسم ابتسامة رضا على السجادة الحمراء أمام الزوجين الأكثر سعادة في العالم حاليا.