بالفيديو.. منقذ الطفل من سيول العارضة يكشف تفاصيل الواقعة

علي القحطاني(صدى):

كشف المواطن سلمان الجابري، الذي أنقذ الطفل من سيول محافظة العارضة، تفاصيل الواقعة التي حدثت أمس السبت.

وأوضح ” الجابري ” في مداخلة هاتفية له ببرنامج ” معالي المواطن ” ، أنه كان يتنزه مع عائلته عقب سقوط الأمطار، ومن ثم رأي الطفل جرفه السيل وهو يستغيث.

وأضاف: ” قمت بالنزول إلى الوادي لإنقاذه دون تردد، وهو توفيق من الله أولًا وأخيرًا ” .

وأكد أنه تم تكريمه من قبل إمارة منطقة جازان، واصفًا التكريم بأنه وسام على صدره وغير مستغرب من ولاة الأمر.

بعد إنقاذه لطفل من سيول العارضة، سلمان الجابري يتحدث لــ #معالي_المواطن pic.twitter.com/2O5V5f0VyE — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) October 21, 2018

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