تعليم مكة يكرم أكثر من 70 قائد وقائدة لفوز مدارسهم بالاعتماد المدرسي

محمد السعران(صدى):

رعى مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي صياح اليوم الأحد ١٢/ ٢/ ١٤٤٠ هـ الموافق: ٢١/ ١٠/ ٢٠١٨ م بقاعة الملك فهد بالعزيزية، حفل الاعتماد المدرسي الثاني بتعليم مكة، كما دشن افتتاح الدورة الجديدة للاعتماد المدرسي بمكة المكرمة لعام ١٤٤٠هـ ، بحضور عدد من مديري الإدارات والمكاتب التعليمية، ومشرفي الجودة بتعليم مكة وتبوك والباحة، وأكثر من ٧٠ قائد وقائدة بمدارس البنين والبنات بتعليم مكة.

اُفتتح الحفل بآي من القرآن الكريم تلاها مشرف الجودة بتعليم مكة بدر الزهراني، فكلمة مدير عام التعليم الأستاذ محمد الحارثي التي رحّب فيها بقادة المدارس الفائزة ، ومشرفي الجودة المشاركين من تعليم الباحة وتبوك ، مشيداً ببرنامج الاعتماد المدرسي لما حققه من ارتقاء بجودة الأداء في مدارس تعليم مكة المكرمة وفق معايير التميز والجودة، وما تركه من أثر إيجابي في الميدان التعليمي وخاصة في جانبي التعليم والتعلم، شاكراً لجميع قادة المدارس المشاركة في مشروع الاعتماد المدرسي جهودهم المباركة وأعمالهم المتواصلة والرائدة في تحقيق الاعتماد المدرسي في مكة المكرمة، ومتطلعاً لأن تستمر تلك الجهود لتثمر الأعمال في تحسين المخرجات، وتجويد العمليات، ولنحتفل جميعاً بتحقيق مدارس مكة للاعتماد المدرسي من هيئة التقويم كما حققته في مشروع مكة المكرمة، كما شكر المدير العام إدارة الجودة بتعليم مكة، والإدارات المعنية على جهودها المخلصة والمتواصلة في برنامج الاعتماد المدرسي.

بعد ذلك دشّن المدير العام افتتاح الدورة الجديدة للاعتماد المدرسي بتعليم مكة المكرمة للعام ١٤٤٠هـ، متمنياً للمشاركين كل التوفيق والسداد.

ثم انطلقت بعد ذلك ندوة بعنوان: ” معايير القيادة المدرسية والبيئة المادية في مجالات الاعتماد ” أدارها مشرف الجودة الدكتور حسين الشيخي، فيما شارك فيها قادة المدارس عبد الله الزهراني وصالح الشهراني وعايض الشهراني ومخلد العتيبي، تلاها محاضرة قدمها الدكتور خالد بن أحمد الأكوع رئيس البرامج التعليمية بجامعة أم القرى، ومدير الجمعية السعودية للجودة بمنطقة مكة تطرقت لـ “دور تطبيق معايير الاعتماد المدرسي في العملية التعليمية ” بينما صدحت طالبات مدارس الفضل الأهلية في الحفل النسائي بنشيد ترحيبي في لوحة استعراضية مميزة، عقب ذلك ورقة عمل بعنوان (قصة نجاح الاعتماد المدرسي في تجويد العملية التعليمية) أعدتها مشرفة إدارة الجودة الشاملة سعدية الزهراني والتي أوضحت من خلالها فوائد تطبيق الاعتماد المدرسي على مستوى المدرسة والمدارس المستهدفة بالاعتماد .

كما تم استعراض فيلم وثائقي عن الاعتماد المدرسي بمكة المكرمة ، ثم قدمت كلاً من قائدة ابتدائية البرهان الأهلية أفنان نوح وقائدة متوسطة وثانوية فاطمة الزهراء إيمان العماري وقائدة الثانوية الرابعة عشر سعاد هوساوي وقائدة المتوسطة الرابعة والستون فاطمة الجريبي ندوة بعنوان ( معايير الاعتماد المدرسي ) والتي اشتملت على عدد من المحاور والمتمثلة في مجال القيادة المدرسية ومجال التعليم والتعلم ومجال البيئة التربوية ومجال البيئة المادية في الاعتماد المدرسي والصعوبات التي واجهت تطبيق المشروع وكيفية التغلب عليها وتذليلها وكذلك النتائج الملموسة لتطبيق المشروع ، هذا وقد أدارت الندوة مشرفة إدارة الجودة الشاملة لواحظ سمكري.

أعقبها كلمة لمساعد المدير العام للشؤون التعليمية الدكتور فهد بن غرم الله الزهراني شكر فيها كل من ساهم في برنامج الاعتماد المدرسي في الإدارة والميدان، مشيداً بدعم واهتمام المدير العام لبرنامج الاعتماد المدرسي حتى حقق – بفضل الله- ثم بتظافركافة الجهود هذه النجاحات التي يجني الميدان التعليمي ثمارها اليوم.

وبدورها ألقت مساعدة المدير للشؤون التعليمية الدكتورة آمنة محمد الغامدي والتي هنأت من خلالها المدارس الحاصلة على الاعتماد المدرسي والتي أصبحت أنموذجًا يحتذى به في تحقيق أهداف العملية التربوية والتعليمية، مشيدةً بأهمية مشروع الاعتماد المدرسي وفاعليته في تحقيق مخرجات وطنية منافسة محلياً ودولياً في شتى مجالات الحياة ، موضحةً أن برنامج الاعتماد المدرسي يسهم في تحسين أداء المدارس ومساندتها ودعمها حتى تكون ذات اهتمام وجودة عالية، ويشجعها على اكتساب شخصية وهوية مميزة، بناءً على منظومة معايير أساسية، تضمن قدراً متفقاً عليه من الجودة.

بعدها كرم المساعد للشؤون التعليمية نيابة عن المدير العام 35 قائد مدرسي من كافة المراحل التعليمية لفوز مدارسهم بالاعتماد المدرسي في العام الماضي، كما كرم كافة المشاركين في البرنامج من محاضرين ومشرفين تربويين، ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة التكريمية. بينما كرمت مساعدة المدير العام مدارس البنات التي حصلت على الاعتماد المدرسي وتقديم شهادات الشكر والدروع التذكارية ، وتكريم المشاركات في ندوة معايير الاعتماد المكي وجميع المشاركات في الاحتفاء

من جهته ثمّن مدير إدارة الجودة بتعليم مكة الأستاذ فارس المقاطي للمدير العام الأساذ محمد بن مهدي الحارثي ولمساعده للشؤون التعليمية الدكتور فهد الزهراني دعمهما اللامحدود لإدارة الجودة ولبرنامج الاعتماد المدرسي تحديداً، ولهذه الرعاية الكريمة للحفل التكريمي ، وتدشين الدورة الجديدة لعام 1440هـ.

كما أبانت مساعدة مدير إدارة الجودة الشاملة اعتدال البركاتي بأن تعليم مكة يحتفي اليوم بهذا الإنجاز العظيم الذي وصلت فيه مدارسنا إلى هذا المستوى الجدير بالإشادة وذلك بحصولها على الاعتماد المدرسي والذي يعد نشاط مؤسسي علمي موجه نحو النهوض والارتقاء بمستوى مؤسسات التعليم، وهو أداة فعالة ومؤثرة لضمان جودة العملية التعليمية ومخرجاتها واستمرارية تطويرها ، موضحةً أن الاعتماد المدرسي شهادة رسمية تؤكد أن الموسسة التعليمية قد حققت المعايير المطلوبة وهذا مانرجوه لجميع مدارس مكة التي ستلحق بالركب في الدورات القادمة للاعتماد المدرسي بمكة المكرمة، متمنية ً دوام التوفيق والنجاح لجميع مدارس تعليم مكة .