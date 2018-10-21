إدارة الإشراف بتعليم الطائف تدرب منسقات الجودة على منهجية التكريم والتحفيز

بدرية المالكي(صدى):

انطلق اليوم الأحد بمركز التدريب ولمدة ثلاثة أيام البرنامج التدريبي (منهجية التكريم والتحفيز ) والذي نظمته وأعدته إدارة الإشراف التربوي، وتنفذه منسقة الجودة بإدارة الإشراف خديجة فلاته، بمتابعة وإشراف مديرة الإدارة هند الزرقي .

تطرق البرنامج التدريبي- الذي يستهدف منسقات الجودة بالإدارات والمكاتب- إلى قوة التحفيز من الناحية العلمية وعلم النفس، وأهميته ودوره في الرضا الوظيفي والعوامل المؤثرة فيه، كما يستعرض أنواع وآليات التحفيز الإيجابي والسلبي، وآثاره على المنظمات، والتعرف على منهجية التكريم والتحفيز الذي تتبعه إدارة التعليم بمحافظة الطائف .

يذكر أن عدد المتدربات اللاتي التحقن بالبرنامج التدريبي يبلغ ٢٥ متدربة من المكاتب والإدارات والمدارس.