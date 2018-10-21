 تدشين مركز صحي شرق المنظر في محافظة بارق

حسين العلي(صدى):

دشن سعادة رئيس مركز ثلوث المنظر ابراهيم عبدالله الشهري وبحضور مدير القطاع الصحي بمحافظة بارق سليمان بن محمد السلومي مركز صحي شرق المنظر (بركوك ) في محافظة بارق .

وكان في استقبالهم مدير المركز علي عبدالله الشهري وعدد من المشايخ والأعيان وفريق العمل من القطاع والمركز المستحدث ، وبعد جولة في مرافق المركز عُقد اجتماع في قاعة التدريب بالمركز حيث ألقى مدير المركز كلمة ترحيبية بالحضور ، تلاها كلمة لمدير القطاع الصحي أكد فيها مدى اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير الخدمات الصحية وإيصالها لكل قرية وهجرة .

بدوره قدم رئيس مركز ثلوث المنظر كلمةً شكر فيها مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو أمير منطقة عسير وسمو نائبه – حفظهم الله ورعاهم – ، ثم قدم شكره لمسؤولي وزارة الصحة على هذا المشروع الخدمي والهام وثمن للجميع ما وجده من حسن تنظيم وما يزخر به المركز إمكانيات طبية وكوادر بشرية مؤهلة .

كما قدم المشائخ والأهالي شكرهم وتقديرهم على افتتاح المركز وتدعيمه بكافة التجهيزات الهامة والقوى العاملة المدربة .