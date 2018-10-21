تدشين مركز صحي شرق المنظر في محافظة بارق
دشن سعادة رئيس مركز ثلوث المنظر ابراهيم عبدالله الشهري وبحضور مدير القطاع الصحي بمحافظة بارق سليمان بن محمد السلومي مركز صحي شرق المنظر (بركوك ) في محافظة بارق .
وكان في استقبالهم مدير المركز علي عبدالله الشهري وعدد من المشايخ والأعيان وفريق العمل من القطاع والمركز المستحدث ، وبعد جولة في مرافق المركز عُقد اجتماع في قاعة التدريب بالمركز حيث ألقى مدير المركز كلمة ترحيبية بالحضور ، تلاها كلمة لمدير القطاع الصحي أكد فيها مدى اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير الخدمات الصحية وإيصالها لكل قرية وهجرة .
بدوره قدم رئيس مركز ثلوث المنظر كلمةً شكر فيها مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو أمير منطقة عسير وسمو نائبه – حفظهم الله ورعاهم – ، ثم قدم شكره لمسؤولي وزارة الصحة على هذا المشروع الخدمي والهام وثمن للجميع ما وجده من حسن تنظيم وما يزخر به المركز إمكانيات طبية وكوادر بشرية مؤهلة .
كما قدم المشائخ والأهالي شكرهم وتقديرهم على افتتاح المركز وتدعيمه بكافة التجهيزات الهامة والقوى العاملة المدربة .
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