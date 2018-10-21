حقيقة تفريق السحب في سماء جازان

تركي السالم(صدى):

انتشرت خلال الساعات الماضية، أنباء تفيد بقيام بعض الجهات بتفريق السحب في سماء منطقة جازان، بالإضافة إلى نشر صور تدعم هذه الأنباء.

وفي هذا السياق، كشفت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، حقيقة الأنباء، مؤكدة أنها ليس لها أساس من الصحة وهي مجرد شائعات.

فيما أفاد مختص في الرصد الجوي، بأنه لم يكن هناك تفريق للسحب بالأمس، بل كان هناك عامل سلبي في ضعف الحالة المطريه وضعف في المد الرطوبي.

يذكر أن منطقة جازان تشهد حالة جوية ماطرة كباقي مناطق المملكة، وتتأثر المنطقة بسحب ركامية رعدية خاصة الأجزاء الشمالية والشرقية.