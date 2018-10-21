ارتفاع نمو الناتج المحلي السعودي.. وهذه أبرز نتائج الإصلاحات الأخيرة

عادل الحربي(صدى):

كشف تصنيف موديز أن الناتج المحلي السعودي فاق التوقعات السابقة، ليتجاوز التوقعات السابقة من التصنيف التي أصدرته الوكالة في أبريل الماضي كان 1،3%؛ حيث تجاوز النمو التوقع السابق ليسجل وفقًا للتصنيف حجم نمو إجمالي في الناتج المحلي السعودي للعام 2018م ويصبح 2،5%،

وأوضح التصنيف أن الناتج المحلي السعودي سينمو ليصبح بنسبة 2،7% في العام 2019م، وفقًا للتقارير الصادر قريبًا، بينما كان المتوقع أن يكون 1،5% في تقرير قديم.

وبهذا ظهرت نتائج الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها السعودية مبكرًا مقارنة مع حجم هذه الإصلاحات لتكشف أرقام الإيرادات للميزانية العامة في السعودية، أنها حققت نسبة إيجابية جديدة من الإيرادات غير النفطية للميزانية العامة، كما كشفت عن ‏التوقعات لانخفاض العجز في الميزانية العامة، وكشف أمس تصنيف موديز أنها رفعت تصنيف السعودية.

وأشادت موديز بهذه الإصلاحات نظير ما حققته السعودية من تطورات على المستوى الاقتصادي من خلالها، وبينت هذه التطورات أن الإصلاحات التي يجريها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ناجحة منذ وقت مبكر بتأكيدات الأرقام، وتهدف الإصلاحات الاقتصادية في المملكة لتحقيق الرفاهية للمواطن والمقيم.

وأشارت الأرقام الصادرة عن المالية إلى أن بشائر تلوح في الأفق السعودي تحمل أخباراً سارة عن الاقتصاد السعودي؛ وفقًا للإيجابية التي تناولت الاقتصاد السعودي في التقرير الذي أصدرته موديز، ولم تنجح الهجمة الشرسة التي تهدف إلى تشويه سمعة السعودية

وأكدت كالة موديز أن المملكة متمكنة من الوصول إلى مصادر وافرة من السيولة من أسواق المال المحلية والدولية والاحتياطيات التي تتمتع بها، لافتة إلى أنه المملكة من غير المرجح أن تواجه مشكلة في التمويل وتمويل العجز المالي.

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ومن نتائج الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها السعودية: ارتفاع الإيرادات السعودية بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع العام، وتكرر الوكالة شهادتها للسعودية بأن الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها إيجابية، وهذه المرة أكدت القوة المالية للمملكة، وأن النظرة مستقرة تجاه المخاطر على التصنيف الائتماني، وأشارت إلى أنها متوازنة بشكل عام.

ومن البشائر نحو الاقتصاد السعودي التي تشهد بها الوكالة ‏وتؤكد النجاح الاقتصادي ونجاح الخطة الاقتصادية للإصلاح هو: إعلانها الأخير الذي أكدت فيه أن ‏الإصلاحات الاقتصادية السعودية ‏تمهد لها الطريق نحو مستوى أعلى بحلول عام 2023.

وقالت وزارة المالية في وقتٍ سابق أن الإيرادات المقدّرة للميزانية العامة للدولة لعام 2019، ستبلغ نحو 978 مليار ريال، بارتفاع نسبته 11% مقارنة بالمتوقع تحقيقه في عام 2018.