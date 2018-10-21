افتتاح برنامج ” القوات المسلحة ” للوقاية من تعاطي المخدرات والمسكرات

محمد السعران(صدى):

افتتح مساعد قائد منطقة الطائف اللواء الركن سلمان بن محسن الشهري، برنامج القوات المسلحة للوقاية من تعاطي المخدرات والمسكرات والمؤثرات العقلية في مرحلته الثالثة الموجهة للمعاهد والمدارس العسكرية، وتنفذه إدارة مكافحة المخدرات للقوات المسلحة في منطقة الطائف، بحضور مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للقوات المسلحة العميد الركن سطم بن فارس بن طوالة.

وألقى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للقوات المسلحة بالطائف كلمة أبرز فيها الخطر الذي تخلفه آفة المخدرات على الفرد والمجتمع ودمرت الأجساد والعقول وهدمت القيم وشتت الأسر.

‏وأكد حرص القيادة الرشيدة على محاربة هذا الداء بجميع الوسائل والطرق، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق اتخذت هيئة إدارة القوات المسلحة ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات بضرورة إقامة البرامج الوقائية وتكثيفها وتطوير أساليبها بهدف توعية منسوبي القوات المسلحة من آفة المخدرات، بالتعاون مع الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة ممثلة في مركز القوات المسلحة للرعاية ‏النفسية.

وقال “ الشهري ”: “ ها نحن اليوم بتوفيق من الله في بداية تنفيذ برنامج القوات المسلحة ‏للوقاية من تعاطي المخدرات والمسكرات والمؤثرات العقلية في مرحلته ‏الثالثة الذي يستهدف معاهد ومدارس أفرع قوات المسلحة, راجين من الله التوفيق لكي نصل إلى بيئة عمل خالية من المخدرات في وزارة الدفاع ”.

عقب ذلك قام اللواء الركن الشهري بقص شريط المعرض المصاحب للبرنامج ثم استمع أثناء جولته لشرح من المشاركين عن محتويات كل جناح، ثم قام العميد سطم بن طوالة بتقديم درع تذكاري لراعي البرنامج كما قام بتكريم الجهات المشاركة.

وتضمن البرنامج محاضرة بعنوان “دور القيادة العسكرية في الوقاية من تعاطي المخدرات ” ، ألقاها مدير التعليم الطبي بمركز القوات المسلحة للرعاية النفسية الدكتور أحمد بن محمد الناشري.