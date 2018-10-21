بالفيديو.. مداهمة السيول لطريق الملك عبدالله بنجران

نايف السالم(صدى):

وثَّق مقطع فيديو، السيول التي داهمت طريق الملك عبدالله بمنطقة نجران، نتيجة هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة خلال الأيام الماضية.

وكان نائب أمير نجران، الأمير تركي بن هذلول، قد وجه بتكثيف الجهود في سرعة العمل على تصريف مياه الأمطار التي تجمعت في بعض المناطق، وإغلاق الطرق التي تتعرف للسيول.

وشهدت منطقة نجران، هطول أمطار غزيرة في كافة المحافظات، وتجمع للسيول في بعض المواقع، حيث تلقى الدفاع المدني بلاغات عديدة، فيما حذَّرت الأرصاد من التواجد في الأودية وأماكن السيول.